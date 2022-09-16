В Васильково бродячая собака укусила ученицу на территории школы

. Фото: предоставлено очевидцем

В поселке Васильково бродячая собака укусила ребенка на территории школы. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел утром в пятницу, 16 сентября. Огромная черная собака с ошейником спокойно забежала на территорию учебного учреждения через открытую калитку. Одна из учениц младших классов испугалась и бросилась бежать, животное набросилось на ребенка и несколько раз укусило за ногу, порвав колготки.

Очевидцы происшествия смогли отогнать собаку, пострадавшую отправили в школьный медпункт.

Отметим, что родители учеников неоднократно обращали внимание руководства школы на открытую калитку.