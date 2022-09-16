Антон Алиханов официально вступил в должность губернатора Калининградской области

В пятницу, 16 сентября, в областном драмтеатре состоялась инаугурация Антона Алиханова. По итогам прошедших 9-11 сентября выборов, напомним, действующий глава региона набрал 80,21% голосов и был избран на второй срок подряд.

Во время инаугурации Антон Алиханов вновь произнес присягу и выступил с короткой речью.

- Эти 5 лет был временем честного труда на благо области, - отметил он. - Прежде всего я благодарен жителям региона, которые поддержали нас, результаты нашей работы. Обещаю не просто много работать - обещаю добиваться результата. Уверен, область продолжит уверенно развиваться дальше. Это русский фронтир, земля мира. Это наша земля. Я открыт для общения с каждым из вас. Обещаю служить людям и нашем Российскому государству. И да поможет нам Господь!