В музее Куршской косы открылась выставка работ художника Олега Пьянова

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В Визит-центре национального парка «Куршская коса» открылась выставка работ заслуженного художника России Олега Пьянова.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, ознакомиться с картинами можно ежедневно с 9 до 17 часов по 2 октября включительно. С 3 октября выставка будет работать с двумя выходными днями - понедельником и вторником.

Олег Пьянов - художник-живописец, график. Член Союза художников России с 1981 года. Заслуженный художник РФ. Основатель художественной галереи «Акварель». В 2003 г. возглавил Калининградскую региональную общественную организацию художников и народных мастеров.

Родился 5 июня 1941 года в Нижнем Новгороде. С 1946 года живет в Калининграде. Окончил Рязанское художественное училище. Работы Олега Пьянова находятся в музеях и частных коллекциях Австралии, Австрии, Германии, Дании, Испании, Израиля, Кореи, Нидерландов, Польши, России, США, Франции, Швеции, Японии.

Стиль художника можно назвать «метафорическим реализмом».

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