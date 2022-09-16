В Зеленоградске на побережье построят жилой комплекс из 5-этажных домов

. Фото: Правительство Калининградской области

В Зеленоградске на побережье, на улице Гагарина, разрешили построить жилой комплекс, состоящий из 5-этажных домов. Архитектурный проект одобрили на заседании областного архитектурно-градостроительного совета в пятницу, 16 сентября.

Проект на совете рассмотрели повторно. Принципиальный момент – понижение с 6 до 5 этажей.

У экспертов возник вопрос – не смогут ли жильцы после заселения самостоятельно остеклить балконы, защищаясь от ветра с моря и испортив вид фасада.

Представитель администрации Зеленоградска сослался на правила благоустройства, в которых четко прописано, что согласованные администрацией паспорта фасада должны соответствовать внешнему виду.

- Внести изменения не представляется возможности. Если жильцы захотят остеклить балконы, нужно будет доработать проект и согласовать его с администрацией, - отметили в администрации

Членам совета проект понравился, отметили они и плюс сокращения этажности. «Объект достойный, его надо согласовывать», - таково было общее мнение.

Архитектор Олег Васютин сказал, что комплекс «сидит», его поддержал архитектор Олег Купердяев.

Архитектор Олег Копылов отметил, что объект «великоват для маленького курортного города», но против не высказался.

- В целом впечатление хорошее от зданий. Если отвлечься от того, что они в курортном городе находятся, - заключил он.

Областной архитектурно-градостроительный совет проект одобрил к реализации.