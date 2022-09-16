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Дом. Семья16 сентября 2022 13:26

Калининградский зоопарк снова ищет игрушки для орангутана

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Оле.

Оле.

Фото: Калининградский зоопарк

Молодой орангутан Оле в Калининградском зоопарке разгрыз и разломал все игрушки, которые были в его распоряжении. Пала и крепкая пластиковая каталка обезьяны. Такое было и прежде.

«В настоящий момент орангутан Оле остался без любимой игрушки. А, как известно, ничем не занятый трёхлетка – это стихийное бедствие для его мамы Ноны и всех окружающих. Мы будем очень рады любым крепким пластиковым игрушкам», - обратилась пресс-служба зоопарка к калининградцам.

В зоопарк можно приносить пластиковые ведра и прочие строительные емкости, с которыми может забавляться животное.

Игрушки для обезьяны можно принести в любое удобное время ко входам в зоопарк или к служебному входу с улицы Зоологической.