Калининградский зоопарк снова ищет игрушки для орангутана

Оле. Фото: Калининградский зоопарк

Молодой орангутан Оле в Калининградском зоопарке разгрыз и разломал все игрушки, которые были в его распоряжении. Пала и крепкая пластиковая каталка обезьяны. Такое было и прежде.

«В настоящий момент орангутан Оле остался без любимой игрушки. А, как известно, ничем не занятый трёхлетка – это стихийное бедствие для его мамы Ноны и всех окружающих. Мы будем очень рады любым крепким пластиковым игрушкам», - обратилась пресс-служба зоопарка к калининградцам.

В зоопарк можно приносить пластиковые ведра и прочие строительные емкости, с которыми может забавляться животное.

Игрушки для обезьяны можно принести в любое удобное время ко входам в зоопарк или к служебному входу с улицы Зоологической.