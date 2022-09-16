«У этой собаки я агрессии не видела»: В школе Васильково прокомментировали нападение пса на ученицу

Собака, напавшая на школьницу. Фото: предоставлено очевидцем

Администрация школы в поселке Васильково Гурьевского муниципального округа прокомментировала нападение безнадзорной собаки на ученицу. Инцидент произошел в пятницу, 16 сентября.

Как рассказала «Комсомолке» замдиректора школы Татьяна Ильчук, собака попала на территорию вместе с детьми, которые пришли во вторую смену.

«Она хотела играть с детьми, было видно, что она прыгает и скачет. Дети ее гладили. Мы ее выгоняли несколько раз. Я сама лично стояла на калитке - пропускала детей и не пускала собаку. Но дети заходят не одним потоком, она проходила между ног, - рассказала замдиректора. – Я смотрела записи, просто бегала собака, у этой собаки я агрессии не видела».

После инцидента один из рабочих школы начал патрулировать территорию образовательного учреждения и контролировать калитку. Пропускной системы в этой школе нет, что, конечно, вызывает вопросы к обеспечению безопасности детей.

«Мы позвонили в Центр безнадзорных животных, но они не могут ее забрать, потому что на собаке надет ошейник, она чья-то. Сейчас мы пытаемся найти хозяев и пишем заявление и полицию», - добавила представитель школы.

Что касается пострадавшей девочки, в школе заявили, что она отделалась царапинами.