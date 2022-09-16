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Звезды16 сентября 2022 14:05

Власти анонсировали масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Калининграде

Кульминацией фестиваля станет концерт Стаса Пьехи и группы «Братья Грим»
Виктор Сергеев

В воскресенье, 25 сентября, в Калининграде пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» начнется с 14 часов в сквере на Моспроспекте, 50, и продлится до 21 часа. Гости праздника смогут посетить спортивные мероприятия, посмотреть шоу «Сильнейшая нация мира», поучаствовать в конкурсах от силачей, послушать выступления региональных музыкантов.

Кульминацией фестиваля станет концерт представителей российской эстрады – Стаса Пьехи и группы «Братья Грим».