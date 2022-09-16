Власти анонсировали масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Калининграде

В воскресенье, 25 сентября, в Калининграде пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» начнется с 14 часов в сквере на Моспроспекте, 50, и продлится до 21 часа. Гости праздника смогут посетить спортивные мероприятия, посмотреть шоу «Сильнейшая нация мира», поучаствовать в конкурсах от силачей, послушать выступления региональных музыкантов.

Кульминацией фестиваля станет концерт представителей российской эстрады – Стаса Пьехи и группы «Братья Грим».