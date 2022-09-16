Под Калининградом военные следователи приняли участие в раскопках на месте боев Великой Отечественной

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гусевскому гарнизону совместно с сотрудниками администрации Черняховского муниципального округа приняли участие в раскопках в районе поселка Михайловка. Как объяснили в Главном военном следственном управлении СКР, место было выбрано не случайно. Согласно архивным данным, в 1945 году в этой местности проходили кровопролитные бои.

- С использованием возможностей технических средств криминалистики удалось обнаружить и извлечь из земли большое количество осколков, фрагментов обмундирования советских воинов и костных останков, которые были переданы для идентификации, - добавили в правоохранительном ведомстве. - По завершении этой процедуры состоится торжественное захоронение праха героев в братской могиле, находящейся в мемориальном комплексе в Черняховске.