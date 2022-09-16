В Калининградской области прошли соревнования лесных пожарных

Свое умение бороться с огнем демонстрировали 9 пожарных команд. Фото: gov39.ru

В соревнованиях, прошедших в пятницу, 16 сентября на территории Краснознаменского муниципального округа приняли участие 9 команд лесопожарных станций центра тушения лесных пожаров областного отряда противопожарной службы.

Сначала огнеборцев тестировали на теоретические знания лесной пирологии (это такая наука о лесных пожарах и вызываемых ими повреждениях в лесу), охраны труда, тактики тушения лесных пожаров и правил оказания первой помощи. На втором этапе пожарные преодолевали полосу препятствий с распиливанием бревен и окапыванием минерализованных полос для задержки распространения огня, завершив эстафету тушением кромки пожара с использованием ранцевых огнетушителей. Третьим этапом соревнований стало боевое развертывание от мотопомпы и автоцистерны, когда было необходимо как можно быстрее подготовить оборудование и поразить цель – условный очаг пожара - потоком воды с расстояния в 15 метров.

Лучшей в итоге стала команда хозяев - лесопожарной станции «Краснознаменск». Второе и третье места заняли пожарные станций «Боброво» и «Отрадное».