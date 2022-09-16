Калининградский омбудсмен побывал в СИЗО Черняховска

Состоялся совместный визит уполномоченного по правам человека в Калининградской области, представителей региональной прокуратуры и членов Общественного наблюдательного совета при местном УФСИН в следственный изолятор №2 , что в городе Черняховск.

В сопровождении руководства СИЗО гости совершили обход учреждения, осмотрели условия содержания подозреваемых и обвиняемых в камерах, санитарно-бытовое состояние пищеблока, а также проверили молельную комнату, следственные кабинеты, помещения краткосрочных и длительных свиданий, прогулочные дворы. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, общественники также интересовались у следственно-арестованных качеством питания и оказания им медицинской помощи. В ходе визита были приняты устные обращения, по которым представители администрации СИЗО дали исчерпывающие ответы.