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Общество16 сентября 2022 17:15

Калининградский омбудсмен побывал в СИЗО Черняховска

Представительная делегация осмотрела помещения следственного изолятора и пообщалась с его обитателями
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Состоялся совместный визит уполномоченного по правам человека в Калининградской области, представителей региональной прокуратуры и членов Общественного наблюдательного совета при местном УФСИН в следственный изолятор №2 , что в городе Черняховск.

В сопровождении руководства СИЗО гости совершили обход учреждения, осмотрели условия содержания подозреваемых и обвиняемых в камерах, санитарно-бытовое состояние пищеблока, а также проверили молельную комнату, следственные кабинеты, помещения краткосрочных и длительных свиданий, прогулочные дворы. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, общественники также интересовались у следственно-арестованных качеством питания и оказания им медицинской помощи. В ходе визита были приняты устные обращения, по которым представители администрации СИЗО дали исчерпывающие ответы.