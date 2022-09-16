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Общество16 сентября 2022 17:01

Улицу в поселке под Калининградом назовут именем погибшего на Украине морпеха

Спасший товарищей ценой собственной жизни Степан Крюков был посмертно награжден орденом Мужества
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Степану Крюкову не было еще и 20 лет.

Степану Крюкову не было еще и 20 лет.

Фото: Администрация Гусевского городского округа

Администрация Гурьевского округа приняла решение назвать одну из улиц в поселке Ласкино в честь российского морского пехотинца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине в марте этого года.

Степан Крюков с детства тяготел к военному делу, учился в кадетском классе, серьезно занимался борьбой. Полученные навыки помогло парню попасть в ряды морской пехоты, как он и мечтал.

Известно, что калининградец, которому не исполнилось еще и 20 лет, ценой собственной жизни спас товарищей по оружию. Степан Крюков посмертно награжден орденом Мужества.