За торговлю БАДами калининградке светит 8 лет «зоны»

В отделе полиции по Центральному району Калининграда объявили об окончании предварительного расследования уголовного дела по обвинению 28-летней жительницы города в нелегальным сбыте препаратов для похудения.

Проблема в том, что названные средства содержали сибутрамин - сильнодействующее вещество, ограниченное к распространению на территории Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из территориального ОМВД удалось задокументировать факты сбыта женщиной в общей сложности 9 грамм «волшебных таблеток». Еще 11 упаковок изъяли при обыске квартиры задержанной. Как выяснилось, специфический товар торговка заказывала в интернете, там же, на сайте бесплатных объявления затем публиковала соответствующую рекламу с предложением.

По статье УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере» даме грозит до 8 лет лишения свободы.