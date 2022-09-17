Число броней в отелях Калининграда в октябре выросло в 16 раз

. Фото: Александр Подгорчук

В октябре в Калининграде ожидается мощный наплыв туристов. Об этом сообщают эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

- Из десятки популярных направлений отдыха в октябре больше всего увеличились бронирования в Казань (в 26 раз), Калининград (в 16 раз), Москву (в 15 раз), Кисловодск (в 14 раз), Санкт-Петербург (в 12 раз), рассказали эксперты.

По данным сервиса бронирования жилья в такие города, как Махачкала и Минск, которые туристы раньше выбирали только «по запросу», в этом году спрос вырос в 100 раз.

В связи с закрытыми границами многих западных стран россияне в 4 раза чаще стали совершать короткие поездки на автомобилях по стране, сообщают в Tvil. Россияне выбираются на три дня не только в Санкт-Петербург и города «Золотого кольца России», но и в Сочи, Анапу, Воронеж, Нижний Новгород, Псков, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград.

Десять популярных направлений отдыха в октябре:

1. Сочи 2 504 р. / 7 ночей *

2. Санкт-Петербург 2 769 р. / 5 ночей

3. Кисловодск 2 569 р. / 7,13

4. Москва 4 033 р. / 4 ночи

5. Калининград 2 164 р. / 5 ночей

6. Ялта 3 028 р. / 8 ночей

7. Казань 3 049 р. / 4 ночи

8. Гагра 2 332 р. / 8 ночей

9. Махачкала 3 072 р. / 4 ночи

10. Минск 3 032 р. / 4 ночи

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки