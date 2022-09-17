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Дом. Семья17 сентября 2022 9:45

Названа причина вспышки АЧС в Калининградской области

Источник нашли специалисты Минсельхоза
Николай Литвинов

Летняя вспышка африканской чумы свиней охватила хозяйства в Нестеровском, Краснознаменском и Черняховском районах Калининградской области. В региональном министерстве сельского хозяйства назвали вероятной причиной распространения болезни контакт инфицированных диких кабанов с домашними свиньями, которых содержали с нарушениями ветеринарных правил на свободном выгуле. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве отметили, что в соседних Польше и Литве, а также в Эстонии неблагополучная обстановка с АЧС. При этом установить, попали ли зараженные животные в регион из соседних стран невозможно.

- Миграция дикого кабана, особенно в период гона, может достигать расстояний до 300 км, что способствует распространению вируса, - отметили в областном Минсельхозе.