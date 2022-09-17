В Балтрайоне на 11 дней закроют один из самых оживленных перекрестков

Мэрия Калининграда объявила о предстоящем закрытии перекрестка улиц Судостроительной, Инженерной и Батальной. Проезд будет закрыт с 26 сентября по 6 октября для проведения очередного этапа работ по ремонту Судостроительной.

Автобусы №№ 5, 8, 16, 23, 36, 37, 71 (из центра) направят по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. Минусинской, ул. Коммунистической, ул. П. Морозова, ул. Автомобильной, ул. Батальной, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении – по ул. Батальной, ул. Автомобильной, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской, далее согласно существующим схемам движения.

Автобусы №№ 30, 39, 72 (из центра) поедут по ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. О. Кошевого, временной дороге, ул. Батальной, ул. Автомобильной, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской, ул. Беговой, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Беговой, ул. Минусинской, ул. Коммунистической, ул. П. Морозова, ул. Автомобильной, ул. Батальной, временной дороге, ул. О. Кошевого, ул. Батальной, ул. Судостроительной, далее согласно существующим схемам движения.

- Временная схема движения общественного транспорта уточняется, возможны коррективы, - предупреждают в пресс-службе мэрии.