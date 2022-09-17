В Калининграде прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии

Фестиваль #ВместеЯрче прошел в субботу, 17 сентября, в сквере Энергетиков и сквере у театрального фонтана. Основная идея мероприятия — в бережном отношении к энергии и природным ресурсам. Как сообщает пресс-служба правительства, гости могли послушать музыку, пройти квест, посетить передвижную выставку зеленоградского музея мусора, спортплощадку, принять участие в мастер-классах и конкурсах, сдать макулатуру, получить новые знания об энергосбережении.

Фестиваль #ВместеЯрче проходил в Калининграде на протяжении четырех лет. В 2020-2021 годах он не проводился из-за сложной эпидемической ситуации. В этом году фестиваль решили возродить, сохранив семейный формат праздника.