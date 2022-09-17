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Общество17 сентября 2022 16:26

Губернатор Калининградской области отмечает день рождения

Антону Алиханову исполнилось 36 лет
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Сегодня, 17 сентября, свой день рождения отмечает губернатор Антон Алиханов. Главе региона исполнилось 36 лет.

Антон Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми Абхазской АССР. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Кандидат экономических наук.

В сентябре 2017 года Алиханов впервые победил на выборах губернатора Калининградской области, набрав 81,06% голосов. В сентябре 2022 года вновь одержал победу - кандидатуру Алиханова поддержали 80,21% избирателей.

Глава региона женат и воспитывает троих детей.