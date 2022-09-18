Балтфлот проводит выставку, посвященную родным участников специальной военной операции

Выставка "Мы ждем героев" проходит в Доме офицеров Балтийска. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Доме офицеров Балтийска открылась выставка «Мы ждем героев», посвященная женам, детям, родным и близким моряков-балтийцев, чьи мужья, отцы и братья выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

- Проект «Мы ждем героев» создан по инициативе командования Балтийского флота и при поддержке женских советов соединений и воинских частей флота. На фотовыставке представлены портреты жен военнослужащих Балтийского флота, которые запечатлены в наброшенных на плечи тужурках своих супругов. Дети военнослужащих изображены в военной форме и головных уборах, специально сшитых в соответствии с детскими размерами, - говорится в сообщении.

В течение двух недель фотовыставка будет экспонироваться в Доме офицеров Балтийска. Аналогичные фотовыставки в ближайшее время откроются в домах офицеров Калининграда и Гусева.