Водитель не убедился в безопасности движения и наехал на пешехода. Фото: УГИБДД Калининградской области

В телеграм-канале «ГИБДД 39» сообщается, что в Зеленоградске на территории рынка микроавтобус наехал на пешехода.

Отмечается, что за рулем «Мерседеса» находился 21-летний водитель, «который, осуществляя движение задним ходом, не убедился в безопасности, допустил наезд на пешехода».

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в больницу, - рассказали в региональной ГИБДД.