Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 7:28

В Зеленоградске на территории рынка микроавтобус наехал на пешехода

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью
Вера Гринвич
Водитель не убедился в безопасности движения и наехал на пешехода.

Водитель не убедился в безопасности движения и наехал на пешехода.

Фото: УГИБДД Калининградской области

В телеграм-канале «ГИБДД 39» сообщается, что в Зеленоградске на территории рынка микроавтобус наехал на пешехода.

Отмечается, что за рулем «Мерседеса» находился 21-летний водитель, «который, осуществляя движение задним ходом, не убедился в безопасности, допустил наезд на пешехода».

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в больницу, - рассказали в региональной ГИБДД.