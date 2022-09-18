В региональном правительстве прокомментировали вопрос о подорожании угля

В Калининградской области тонна угля для населения стоит 11 тысяч рублей. Фото: Александр Подгорчук

В сообществе «Правительство Калининградской области» жительница Славского района пожаловалась на подорожание угля.

- Уголь как был по космическим ценам, плюс доставка тоже недешевая в Славском районе, так и остался. И как хотите, так и топитесь. И деньги берите где хотите, - написала Наталья.

Чиновники напомнили, что стоимость угля не регулируется государством, и о праве граждан получать субсидии.

- Изменение розничных цен на уголь связано с ростом оптовых цен у производителей, а также с увеличением стоимости аренды вагонного состава и провозной платы по доставке в область, - прокомментировал вопрос представитель регионального министерства и ЖКХ. - Оптовые цены на уголь являются рыночными и не регулируются государством. На сегодняшний день цена за тонну угля в компании «Запад Ресурс» и у индивидуального предпринимателя Борташ Анны Владимировны составляет 11 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что для снижения нагрузки на семейный бюджет предусмотрены субсидии. Их можно получить, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 % общего дохода семьи.

Добавим, в декабре 2021 года стоимость угля в регионе составляла 9300-10 000 рублей за тонну.

ВАЖНО!

- С более подробной информацией о получении субсидий можно ознакомиться здесь;

- по оформлению субсидии жителей региона также готовы проконсультировать специалисты Центра социальной поддержки по телефону 8-800-201-39-00, добавочный 3.