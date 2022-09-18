Калининградцев приглашают на выставку - заочную дискуссию о развитии территории у Дома Советов

В Калининграде проходит выставка о прошлом и будущем Дома Совета. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка «Новый центр Калининграда XXI века».

Ее организаторами выступили Калининградское отделение Союза архитекторов России и Корпорация развития Калининградской области.

- Выставка призвана обратить внимание горожан, и прежде всего профессионального сообщества архитекторов, дизайнеров и урбанистов, на накопленный опыт градостроительного осмысления территории между улицами Шевченко, Зарайской, Московским и Ленинским проспектами. Экспозиция показывает эволюцию задач, которые ставились перед архитекторами в отношении «сердца города» за последние 20 лет. Одновременно собрание эскизов и планов показывает, как местное, российское архитектурное сообщество и иностранные эксперты отвечали на эти задачи, - говорится на официальном сайте Корпорации развития Калининградской области.

Отмечается, что посетители выставки могут принять участие в заочном обсуждении будущего территории у Дома Советов. Для этого разработаны специальные формуляры, которые при желании можно заполнить.

- Полученный срез мнений будет проанализирован и использован для подготовки общественного технического задания, которое ляжет в основу нового конкурса градостроительных концепций, - пообещали организаторы.

Выставка проходит в вестибюле музея (12+) до 14 октября. Вход свободный.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что снос Дома Советов начнется в декабре 2022 года.