В Калининградской области выявлено 389 случаев заражения коронавирусом

В Калининградской области снова растет уровень заболеваемости коронавирусом. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области выявлено 389 случаев заболевания коронавирусом. Это больше, чем за предыдущие сутки, на 32 случая. Такие данные приводятся на портале «Стопкоронавирус.рф».

Также за сутки в шести случаях инфицированным потребовалась госпитализация. А 169 пациентов признаны выздоровевшими.

По данным регионального министерства здравоохранения, в воскресенье, 18 сентября, в Калининграде работают мобильные пункты вакцинации по следующим адресам:

- на пл. Победы (ориентир – перекресток с ул. Баранова) – с 10 до 15 часов;

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30;

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.30;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в медицинском пункте вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

В указанных пунктах можно вакцинироваться и против коронавируса, и против гриппа. Эти прививки можно делать одновременно.