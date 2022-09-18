В Калининградской области от гриппа привились 77 тысяч взрослых и 32 тысячи детей

По словам специалистов, вакцины против гриппа создают достаточный уровень иммунитета, чтобы предупредить тяжелые и летальные случаи заболевания. Фото: Александр Подгорчук

В регионе набирает ход прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщаете региональный Роспотребнадзор.

- На 16 сентября привиты более 77 тысяч взрослых (17,5% от числа запланированных) и более 32,5 тысячи детей (23,5% от числа запланированных), - отметили в ведомстве. - Вакцины, которые используются в настоящий момент, зарекомендовали себя как безопасные. Они иммуногенны, то есть создают достаточный уровень иммунитета, чтобы предупредить тяжелые и летальные случаи заболевания.

В Роспотребнадзоре напомнили также, что грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций с воздушно-капельным путем передачи возбудителя. Заболевание характеризуется острым началом, лихорадкой (с температурой 38°С и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

- При тяжелом течении гриппа часто возникают серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы. Распространенными осложнениями после гриппа являются синуситы, бронхиты, отиты, обострение и усугубление хронических заболеваний, - предупреждают специалисты.

Где сделать прививку против гриппа и коронавируса в Калининграде в воскресенье, 18 сентября – читайте здесь.