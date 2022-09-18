В Калининграде защитники животных спасают черепаху с выпиленным куском панциря

В огромной ране поселились опарыши. Фото: «Биосфера Балтики».

Шокирующую историю описала руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская в телеграм-канале организации.

- Очередной случай какой-то лютой бесчеловечности! В клинику подкинули черепаху с гниющей раной с опарышами. Кто-то выпилил кусок панциря с живой черепахи! Это кошмар! Сейчас мы на связи с врачом из клиники, где черепаха находится, и со специалистом-герпетологом. Мы в шоке! – написала Юлия Садовская.

Отмечается, что черепаха была найдена ночью в субботу, 17 сентября.