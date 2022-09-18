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Общество18 сентября 2022 10:04

В Калининграде защитники животных спасают черепаху с выпиленным куском панциря

Случай справедливо называют проявлением лютой бесчеловечности
Вера Гринвич
В огромной ране поселились опарыши.

В огромной ране поселились опарыши.

Фото: «Биосфера Балтики».

Шокирующую историю описала руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская в телеграм-канале организации.

- Очередной случай какой-то лютой бесчеловечности! В клинику подкинули черепаху с гниющей раной с опарышами. Кто-то выпилил кусок панциря с живой черепахи! Это кошмар! Сейчас мы на связи с врачом из клиники, где черепаха находится, и со специалистом-герпетологом. Мы в шоке! – написала Юлия Садовская.

Отмечается, что черепаха была найдена ночью в субботу, 17 сентября.