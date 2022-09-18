В отделе озеленения мэрии Калининграда не видят законных причин для вырубки плодовых деревьев

А как красиво цветут плодовые деревья! Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградцев возмутила новость об идее муниципального предприятия «Чистота» вырубать на городских улицах плодовые деревья, поскольку дворникам тяжело убирать территории в период плодоношения.

- «Чистота» переходит красную черту с плодовыми деревьями. На налоги калининградцев уродуете город? Сначала брусчатка, теперь повальная рубка алычи, сливы и прочих плодовых, не думаете о горожанах, подумайте о туристах по крайней мере! – так отозвалась на инициативу подписчица сообщества «Администрация Калининграда» во ВКонтакте Софи.

В администрации усомнились в законности проведения вырубки.

- «Чистота» не решает, что вырубать и почему, - отметил представитель мэрии. - Эти решения принимает специальная комиссия. Никто на администрацию еще с такой инициативой официально не выходил, в нашем отделе озеленения не видят законных причин разрешить подобную вырубку. По всей видимости, руководитель бюджетного учреждения по ходу интервью просто высказал свою озабоченность тем, что уборка плодов отнимает у дворников много сил и времени (и это правда, отскабливать раздавленную алычу и сливу с асфальта очень трудно, и целыми днями напролет стоять под деревьями и собирать урожай невозможно), но это еще не повод для массовой вырубки таких деревьев.

Кроме этого, в администрации прислушались к чаяниям дворников.

- Скорее мы посоветуем коллегам для профилактики проводить формовочную обрезку этих деревьев, тем более что они знают все проблемные точки. Ну и разумеется, для новых высадок сейчас подбираются более адаптированные к городским условиям виды. И это также к вопросу о том, почему мы всегда просим горожан согласовывать с нами свои посадки, особенно если они проводятся вдоль улично-дорожной сети города, - подчеркнули в администрации Калининграда.