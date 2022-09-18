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Общество18 сентября 2022 12:38

Калининградский психолог: высокие требования к школьникам – причина их низкой успеваемости

Специалист рекомендует поработать с родительскими ожиданиями
Вера Гринвич
И побольше самостоятельности в учении!

И побольше самостоятельности в учении!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Педагог-психолог Калининградского областного центра диагностики и консультирования Людмила Карпузова, комментируя причины нежелания детей учиться, призвала родителей пересмотреть свои ожидания.

- Слишком высокие требования к ребенку, к результатам его учебы также могут стать причиной низкой успеваемости в школе. Когда от ребенка требуют постоянно учиться на одни 5 и 4, даже по тем предметам, к которым у него нет явных предпочтений и талантов, результативность снижается сразу по всем предметам. Здесь правильнее позволить ребенку максимальный результат показывать по тем предметам, которые у него лучше получаются, к остальным предметам таких требований не предъявлять, - призвала специалист.

Среди других причин отмечается излишняя опека над детьми, конфликты с одноклассниками, учителями и другие.