Калининградский психолог: высокие требования к школьникам – причина их низкой успеваемости

И побольше самостоятельности в учении! Фото: Мария ЛЕНЦ

Педагог-психолог Калининградского областного центра диагностики и консультирования Людмила Карпузова, комментируя причины нежелания детей учиться, призвала родителей пересмотреть свои ожидания.

- Слишком высокие требования к ребенку, к результатам его учебы также могут стать причиной низкой успеваемости в школе. Когда от ребенка требуют постоянно учиться на одни 5 и 4, даже по тем предметам, к которым у него нет явных предпочтений и талантов, результативность снижается сразу по всем предметам. Здесь правильнее позволить ребенку максимальный результат показывать по тем предметам, которые у него лучше получаются, к остальным предметам таких требований не предъявлять, - призвала специалист.

Среди других причин отмечается излишняя опека над детьми, конфликты с одноклассниками, учителями и другие.