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Политика19 сентября 2022 5:57

У берегов Калининградской области искали вражескую подлодку

Корвет Балтфлота во взаимодействии с вертолетами морской авиации успешно обнаружил и потопил субмарину условного противника
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Экипаж корабля выполнил все поставленные перед ним задачи.

Экипаж корабля выполнил все поставленные перед ним задачи.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В рамках плановой боевой учебы экипаж корвета «Сообразительный» во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации Балтфлота отработал задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе учений применялись радиолокационные и гидроакустические средства и противолодочное вооружение. Кроме того, экипаж корабля отработал задачи по поиску и уничтожению плавающих мин, выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.