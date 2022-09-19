У берегов Калининградской области искали вражескую подлодку

Экипаж корабля выполнил все поставленные перед ним задачи. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В рамках плановой боевой учебы экипаж корвета «Сообразительный» во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации Балтфлота отработал задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе учений применялись радиолокационные и гидроакустические средства и противолодочное вооружение. Кроме того, экипаж корабля отработал задачи по поиску и уничтожению плавающих мин, выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.