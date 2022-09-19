На окраине Калининграда полиция уничтожила маковое поле

Калининград, конечно, не Колумбия, но все же… Целое поле дикорастущего мака обнаружили в районе улицы Александра Невского оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России. Это произошло в ходе антинаркотической операции «Мак-2022».

- До этого на улице Старшины Дадаева был задержан ранее судимый 40-летний мужчина, который имел при себе кусты дикорастущего мака массой свыше 300 граммов, - добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Гражданин сообщил, где нашел очаг наркосодержащего растения, по указанному адресу полицейские обнаружили и изъяли свыше 1,8 тысячи кустов мака. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». За совершение вышеуказанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.