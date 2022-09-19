Поляки открыли канал через Балтийскую косу

В Польше торжественно открыли судоходный канал через Балтийскую косу. По последним данным, стоимость строительства составила почти два миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов США).

Грандиозное по тамошним меркам строительство велось несколько лет, невзирая на протесты экологов. Сомнения высказывали также экономисты. Обслуживание довольно сложного (кроме собственно канала со шлюзом и системой затворов был построен искусственный остров площадью почти 200 гектаров и разводные мосты) сооружения потребует немалых затрат, а проходить через канал смогут суда с осадкой до 4 метров, длиной до 100 и шириной до 20. То есть сравнительно небольшие.

Впрочем, в данном случае превалирует политика. Польский президент Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия, сам признал, что канал имеет скорее политическое, а не экономическое значение.

- Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли, - заявил глава соседнего государства. - Для того чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Для того чтобы загружать самые большие суда, у нас есть другие места на побережье. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством.

То есть главной целью для поляков было избавиться от прохождения их судов через российские территориальные воды. Что ж, своего они добились. Другой вопрос – какой ценой для себя и окружающих.