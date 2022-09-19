В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 19 сентября, в течение дня отключено электричество более чем на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пер. П. Флоренского 2,5, пер. Тимирязева 15,18,27, с/т "Вишнёвый сад", с/т "Портовик", с/т "Радуга", ул. А. Болотова 2,3,18-28,44,58, ул. Б. Окружная 1-я 52, уч.184,186, ул. Б. Окружная 68, ул. Лейт. Катина, ул. Ломоносова уч.524, ул. Нескучная 3,7,10-22,27,29,45, уч.16, ул. П. Флоренского 1-13,2,23,34,51, уч. 154, ул. Самарская 5-19, ул. Уютная 1-11,6,18, пр-кт Ленинский 123-131, ул. Багратиона 104а, ул. Казанская 2-8

До 12 часов - на ул. Айвазовского 2-8,7а, ул. Дежнёва 1-17,6-18а, ул. Мичурина 21а-35,26-32, ул. Подп. Емельянова 45а, б, 47в, 182-222, ул. С. Халтурина 1-15а-д,2-18.

С 13 до 16 часов – на ул. Измаильская 1-23,2-24, ул. Карпатская 24,27, ул. Краснопресненская 2-28, ул. Львовская 33, ул. Мечникова 2-24,1-23, ул. Мичурина 2-16,1-21, ул. Одесская 1-37а,2-24, ул. Подп. Емельянова 151,156(шк.№ 26),164-180, ул. Семипалатинская 1а-17,2,4, ул. Шишкина 2-10а,3,5.

С 9 до 16 часов - на ул. Габайдулина 19-31,32-56, ул. Гавриленко 11,16,18,21-31, ул. Хрисанфова 1-13,2-18.

Холодная вода будет отключена с 10.00 до 16.00 на пр-кт Победы 80-80а,82,135,137б, ул. Красносельская 14(котельная).

С 09.00 до 17.00 - пер. Желябова 25(ВНС), пер. Калужский 12-20, ул. Калужская 4-10(д/с№52),12-18, ул. Мусорского 15-17. С 09.30 до 18.00 ул. Орудийная 21в,30б, 32аб.

С 10:00 до 13:00 - ул. Пионерская 36-66, ул. 9 апреля 72-78

С 10:00 до 15:00 - ул. Ломоносова 4б, в.