Алиханов назначил нового сенатора от Калининградской области

Новый сенатор от Калининградской области. Фото: Виктор Сергеев

Директор ООО УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков наделен полномочиями члена Совета Федерации от правительства Калининградской области. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Напомним, с 2004 года бессменным сенатором от правительства был один из крупных издателей России Олег Ткач. В первый раз полномочиями сенатора его наделил губернатор Георгий Боос.

Калининградская область имеет двух представителей в верхней палате российского парламента. Сенатором от Законодательного собрания региона является Александр Ярошук.