На неделе Калининград ждет новое похолодание и дожди

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Синоптики рассказали о погоде на неделю 19-25 сентября в Калининграде. Судя по прогнозам, бабьего лета снова не будет.

По данным Гидрометцентра России, с понедельника по среду воздух в нашем городе будет прогреваться до +15 градусов. Атмосферное давление начнет медленно расти. Ветер сохранит северо-западное направление и скорость до 10 метров в секунду.

Вторая половина недели окажется прохладнее. Днем ожидается +13...+14 градусов, ночью - около +7...+10.

Небольшие дожди прогнозируются практически всю рабочую неделю - вероятность выпадения осадков составляет 65-99%.