Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 390 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 211 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 20,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 15,
Гвардейский городской округ - 10,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 39,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 12,
Светловский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ – 29,
Светлогорский городской округ – 7,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 5,
Мамоновский городской округ – 6,
Черняховский городской округ – 8,
Неманский городской округ – 3,
Янтарный городской округ – 6.