Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 390 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 211 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 20,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 15,

Гвардейский городской округ - 10,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 39,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 12,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 29,

Светлогорский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 5,

Мамоновский городской округ – 6,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 3,

Янтарный городской округ – 6.