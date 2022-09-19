В Калининградской области огромный водяной смерч выбрался на сушу

Водяной смерч наблюдали в районе поселка Донское Светлогорского района в воскресенье, 17 сентября. Видео появилось в соцсетях.

- Смерч, вероятнее всего, вышел на сушу, - отмечают метеорологи в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Как правило, такие вихри немезоциклонного происхождения имеют категорию не более EF0-EF1, незначительную продолжительность существования (около 15-30 минут) и при выходе на сушу быстро распадаются.

По словам специалистов, иногда при выходе на сушу подобные смерчи все же способны наносить некоторый ущерб - срывать палатки, зонты, различные конструкции, а иногда и повреждать крыши домов и т.д.

Сведений о разрушениях в Донском пока не поступало.

Отметим, что минувшим летом водяные смерчи видели в разных районах калининградского побережья.