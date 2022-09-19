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Общество19 сентября 2022 10:11

Мэрия Калининграда предупреждает об отключении светофоров

Власти просят водителей в понедельник и вторник быть особенно внимательными
Виктор Сергеев

19 и 20 сентября в Калининграде пройдут работы по ремонту оборудования трансформаторных подстанций, что потребует отключения питания светофоров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

19 сентября с 13 до 16 часов отключат светофор на ул. Подп. Емельянова в районе школы № 26.

20 сентября, также с 13 до 16 часов, для аналогичных работ в трансформаторной подстанции отключат светофор на перекрестке Аллеи Смелых и Муромской.

Власти просят водителей в понедельник и вторник быть особенно внимательными на этих участках улично-дорожной сети.