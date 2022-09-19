Управление Россельхознадзора продолжает проводить профилактические визиты в сфере карантина растений

По поступившим заявкам от хозяйствующих субъектов с начала сентября 2022 года проведено 4 профилактических визита в сфере карантина растений в отношении компаний «Черняховский Агротех», «Агроторг», «Нива» и крестьянско-фермерского хозяйства «Калина». Эти предприятия отнесены к низкой категории риска. Также управлением проведен профилактический визит в отношении компании «Совхоз им. Мичурина», который в сентябре 2021 году приступил к осуществлению деятельности в поднадзорной сфере.

Профилактические визиты проведены в форме беседы. Контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.