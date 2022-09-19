В Калининграде мошенник пытался присвоить квартиру умершего человека

В Калининграде за покушение на мошенничество в особо крупном размере будут судить 51-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Собственник одной из квартир на улице Рокоссовского умер и не имел наследников, поэтому право на жилье должно было перейти городской администрации.

В марте 2022 года злоумышленник заказал изготовление поддельного паспорта на имя умершего в 2018 году мужчины и самостоятельно изготовил фиктивный договор купли-продажи на квартиру, где он - покупатель, а умерший – продавец.

Далее он со своим подельником обратился в МФЦ. 59-летний сообщник притворился умершим собственником квартиры и предоставил сотруднику центра поддельный паспорт, а обвиняемый - фиктивный договор купли-продажи. После чего сотрудник МФЦ направила документы в Росреестр, где должна была произойти регистрация передачи права собственности на квартиру. Обман вскрылся при проведении правовой экспертизы

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.