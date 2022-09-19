Калининградские регбисты выиграли тур клубного чемпионата России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошел стартовый этап многосерийного национального чемпионата по регби-7. Призовые места первого тура разыграли 14 клубных сборных Высшей лиги по олимпийскому виду игры с овальным мячом.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, профессиональный регби-клуб «Балтийский шторм», полностью укомплектованный воспитанниками калининградского спорта, впервые одержал победу во втором по значимости мужском дивизионе российского клубного регби-7. Подопечные Вячеслава Кобзева, Андрея Бурдейного и Рустама Куватова за два дня выиграли шесть матчей подряд, заработав 181 балл и пропустив в свою зачётную зону только 19 очков.

На групповом этапе калининградские регбисты обыграли представителей Воронежа, Казани и Московской области со счётом 50:0, 26:5 и 33:7. В четвертьфинале будущие чемпионы обыграли волгоградский «Ротор» со счётом 27:0, затем оказались сильнее «Витязя» из Пермского края со счётом 21:7 и в решающей встрече разгромили фаворитов из Краснодарского края со счётом 24:0.

Лучшим игроком в составе победителей признали воспитанника областной спортивной школы по игровым видам спорта и регионального училища олимпийского резерва Никиту Блинцова, заработавшего в финале 10 баллов.