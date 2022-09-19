Мстительная калининградка сожгла автомобиль бывшего сожителя

В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на 13 сентября на улице Лукашова сгорел «Фольксваген». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе проверки установили, что машина была облита горючей жидкостью. Ущерб составил 950 тысяч рублей.

Стражи порядка опросили потерпевшего и выяснили, что мужчина находился в ссоре с бывшей сожительницей, непосредственно перед происшествием ему приходили СМС-сообщения с угрозами.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 32-летней женщины. Она уже созналась в содеянном.

«Свои противоправные действия подозреваемая пояснила сильной обидой на экс-кавалера. Со слов поджигательницы, несколько лет назад потерпевший занял у нее крупную сумму денег в размере 250 тысяч рублей, однако после расставания возвращать долг не спешил. В итоге женщина решила отомстить мужчине. Ночью она облила машину бензином и подожгла при помощи газовой горелки», - рассказали в пресс-службе полиции.

Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 5 лет.