В 2023 году в Калининградской области отремонтируют пять участков региональных дорог

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, подрядчиков, которые будут работать по нацпроекту, выберут в ближайшие несколько месяцев. Всего в 2023 году приведут в порядок пять участков региональных дорог.

В частности, планируется ремонт 18,3 км участка дороги Полесск – Гвардейск – Правдинск. В 2023 году продолжится ремонт дороги Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман на участке протяженностью около 19 км от поселка Ново-Гурьевское до Гусева. Также в планах отремонтировать участок дороги от Жилино через Ракитино до Немана протяженностью более 14 км. На дороге Воробьево – Рощино – Луговое отремонтируют 3,5 км от Воробьево до Рощино.

Ремонт 32 км дороги Ульяново – Маевка – Высокое начался в текущем году – согласно контракту его завершение планируется на октябрь 2023 года.

- Кроме упомянутых дорог в планах на следующий год отремонтировать еще порядка 7 участков трасс и ориентировочно 16 мостов, – отметила министр Евгения Кукушкина.