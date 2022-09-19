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Происшествия19 сентября 2022 17:13

Полиция ищет калининградца, избившего посетителя в баре

Инцидент произошел в августе
Юлия ВАРЫХАНОВА

Этим летом было жарко. В ночных заведениях Калининграда особенно. Полиция разыскивает неизвестного, который 21 августа 2022 года около двух часов ночи, находясь на территории бара «Мираж» на Ленинском проспекте, избил посетителя.

Приметы: на вид около 20-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, темные короткостриженые волосы, борода.

Был одет: футболка темного цвета, джинсы светлого цвета.

Если вы узнали этого мужчину либо располагаете информацией о его местонахождении, обратитесь в полицию по следующим телефонам: 8 (4012) 554-502 (дежурная часть), 554-777, 8-999-092-36-05 или 02.