Калининградцам предлагают бесплатно пройти обследование организма

Приходите на бесплатное обследование организма! Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Калининградской области.

С 20 по 22 сентября в мобильном пункте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики каждый житель региона сможет пройти бесплатное медицинское обследование.

20 сентября в павильоне центра можно получить консультации врачей – терапевта и диетолога. Также определить уровень глюкозы и кислорода в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти обследование на смокелайзере.

Помимо этого, 20-21 сентября в мобильном пункте будет проходить вакцинация от гриппа. Привиться можно с 10.00 до 17.00.

22 сентября – «детский» день. Все желающие смогут получить консультацию врача-педиатра, определить уровень глюкозы и кислорода в крови, измерить артериальное давление, также можно будет получить консультацию по правильному питанию ребенка.

Время проведения акции - с 10 до 15 часов.

Место проведения - парк Южный.

С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС, дополнительно для детей – свидетельство о рождении ребенка.