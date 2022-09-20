При пожаре в Центральном районе Калининграда спасли двоих человек

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В понедельник, 19 сентября, около двенадцати часов ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Адмиральской в городе Калининграде.

На первом этаже жилого дома в двухкомнатной квартире горели диван и бытовая мебель на площади 3 квадратных метров. Пожарные спасли из квартиры 2 человек. 8 человек эвакуировали из дома. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 20 человек и 4 единиц техники.

Пресс-служба МЧС напоминает единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона вы также можете набрать номер 112, а со стационарного – 01).

Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012) 79-99-99.