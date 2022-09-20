Бывший глава полиции Янтарного получил 3 года строгача

Бывший начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» признан судом виновным в пособничестве в превышении должностных полномочий и получении взятки. Светлогорский городской суд приговорил экс-полицейского к 3 годам лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в прошлом году полисмен помог отжать моторку у местного жителя, которому предварительно подбросили янтарь-сырец, сфабриковав доказательства по делу об административном правонарушении.

- Кроме того, подсудимый по предварительному сговору с начальником МО МВД России «Светлогорский» склонял к даче взяток лиц, незаконно добывающих янтарь в акватории Балтийского моря, - добавили в надзирающем ведомстве.

Для янтарных дайверов установили твердую таксу - 35 тысяч рублей с лодки. Деньги получал лично начальник отдела, который в дальнейшем передавал часть начальнику пункта.

Кроме назначенного срока лишения свободы осужденный также лишен специального звания вместе с правом занимать должности в правоохранительных органах в течение 5 лет.