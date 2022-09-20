В 2022 году в области поезда 20 раз экстренно тормозили из-за людей на путях

С начала 2022 года машинисты калининградских поездов 20 раз были вынуждены применять режим экстренного торможения из-за нахождения людей на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Трагических последствий не произошло в 17 случаях, однако, несмотря на реакцию и внимательность машинистов, наезда избежать не удалось трижды. Два пешехода, в том числе один несовершеннолетний, были травмированы, один погиб.

В прошлом году произошло 12 случаев непроизводственного травматизма, из них было 8 смертельных.

По данным КЖД, причиной происшествий было пренебрежение гражданами правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности – переход путей в неустановленных местах. Последний случай травматизма произошел 14 сентября, когда подросток, не убедившись в отсутствии поезда и не сняв наушники, переходил железнодорожные пути.