В Калининграде полиция раскрыла серию краж из автомобилей

В Центральном районе Калининграда и Гурьевском районе произошла серия краж из автомобилей. Злоумышленник разбивал стекла камнем и забирал барсетки, ноутбуки, планшеты и другие вещи.

Так, в августе злоумышленник похитил из припаркованного на улице Береговой автомобиля сумку, в которой было 365 тысяч рублей, в посёлке Заозерье его добычей стали юбилейные монеты, а на улице Нарвской – ноутбук премиум-класса стоимостью более 100 тысяч рублей.

Ранее судимого 24-летнего подозреваемого в серии краж задержали сотрудники уголовного розыска. На сегодняшний день полицейские установили причастность молодого человека к шести эпизодам преступной деятельности.

Похищенное имущество частично изъято и приобщено к материалам уголовных дел. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений.