В августе аэропорт «Храброво» обслужил 526 тысяч пассажиров

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В августе пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 526 695, что на 3,7% больше, чем в августе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних воздушных линиях было обслужено 513 511 пассажиров, что на 3,9% превышает аналогичный показатель 2021 года. На международных авиалиниях в августе пассажиропоток составил 13 184 пассажира, оставшись в показателях прошлого года.

Общий пассажиропоток аэропорта с января по август 2022 года составил 2 536 170 человек, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.