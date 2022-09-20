В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 20 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Каштановая аллея 68-70, 72, 75-77, 79-81, ул. Чернышевского 67-73, 70а, 75.

С 13.00 до 16.00 электричество отключено – на ул. Клинская 1-3, 5-7, 9-11, 9а, 13-15,17, 2, 4, 10-16, 18,ул. Судостроительная 128, 129, 130, 132, 134, 144, 135, 153, 159-167,ул. Батальная 117, 126, ул. Муромская 2-2а (дом ребёнка),4, ул. Аллея смелых 109 (дом ребёнка),138 (роддом №3).

С 09.00 до 12.00 – на пер. Окский 1,2, ул. Двинская 9, 11, 13, 16, 18, 23, 28, 44, 52, 59, 61, 63, 65, ул. Окская 1в, 2а, 4-4а, 5-7, 13-15, 20а, 21-23, 29-31, 41-43, 45-47, 49-51, 57-59, ул. Аллея смелых 159а, 157, 161, 163, 186-188, ул. Щаденко 3, 9.

Холодное водоснабжение отключено с 10.00 до 15.00 на ул. Двинская17, 18, 19, 23, ул. Осенняя 38, 40.

С 11.00 до 18.00 горячее водоснабжение будет отсутствовать на ул. Б. Хмельницкого 32-38, 40-46, ул. Багратиона 1-13, 29.