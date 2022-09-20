Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 393 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 248 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 12,
Балтийский городской округ – 9,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 9,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 36,
Правдинский городской округ – 6,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ – 14,
Славский городской округ – 5,
Советский городской округ - 11,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 11,
Неманский городской округ – 4,
Янтарный городской округ – 3.