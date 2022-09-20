В Калининграде подрядчик сорвал срок завершения реконструкции улицы Соммера

В Калининграде срываются сроки завершения реконструкции улицы Генерала Соммера. Завершить ее должны были в октябре, однако до финала там еще очень далеко. Речь идет об участке сквера от улицы Рокоссовского до улицы Подполковника Иванникова. Зампредседателя комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев назвал темпы работ неудовлетворительными.

- Общее исполнение работ порядка 14 процентов, это мало. Объем исполнения контракта нас не удовлетворяет и никого не удовлетворяет. С подрядчиком достаточно плотно работает наш заказчик, требует ускориться и привлечь дополнительные силы, - сказал Юрий Кондратьев.

По словам чиновника, мэрия запросила от подрядчика информацию о том, что из необходимых материалов и оборудования закуплено.

- Это делается для того, чтобы понять, насколько ситуация критичная и насколько надо пытаться дополнительно воздействовать на подрядчика, – отметил Юрий Кондратьев.

Контракт с компанией «Гала Строй» был заключен еще в марте. Общая стоимость работ оценивалась в 42,4 миллиона рублей.